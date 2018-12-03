2018-12-03T12:37:17+03:00
Происшествия

Две девушки устроили аварию в Твери и не смогли выяснить, кто из них виноват

Водителей направили на административное расследование
Виктория ЖУКОВА
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Две девушки не смогли определить, кто из них виноват в аварии Фото: УГИБДД России по Тверской областиДве девушки не смогли определить, кто из них виноват в аварии Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Твери столкнулись две иномарки, которыми управляли молодые женщины. Авария произошла 1 декабря в 21:10 на улице Вагжанова рядом с домом № 19.

В УГИБДД по Тверской области сообщили, что произошло столкновение автомобиля «Киа», за рулем которого была 31-летняя женщина, и автомобиля «Nissan», которым управляла 19-летняя девушка.

Разбираться в обстоятельствах аварии предстоит автоинспекторам, потому что участницы ДТП дали противоречивые пояснения. В связи с этим водителей направили на административное расследование.

Травмы во время аварии получила водитель «Nissan». Девушку госпитализировали в больницу.

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