Закладчика поймали с поличным под Тверью

СЕГОДНЯ 12:26 2018-12-01T12:26:56+03:00

У мужчины при себе было наркотическое вещество

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Под Тверью сотрудники полицию задержали подозреваемого в сбыте наркотических средств. Мужчину заметили в деревне Змеёво Калининского района.

Во время личного досмотра оперативники обнаружили и изъяли у него более трех грамм наркотического вещества. Полицейские считают, что мужчина делал на территории Твери «закладки».

- Подозреваемый арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до двадцати лет, - сообщили в УМВД России по Тверской области.