В выходные в Детском музейном центре Твери пройдут интерактивные занятия и мастер-классы
Приглашают больших и маленьких
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Детский музейный центр ТГОМ приглашает на интерактивные занятия и мастер-классы выходного дня взрослых и детей.
В рамках мастерской Деда Мороза 1 декабря пройдет мастер-класс «Зимняя сказка» для детей, находящихся под патронажем общественной организации «Так живем» (в рамках акции «Музей для всех!»).
Приглашают в субботу также на занятия малышей «От 3 до 5» и в студию теневого театра «Королевство теней»
Сообщается и о ближайшем анонсе. 15 декабря в ДМЦ состоится открытие выставки авторских кукол «Славянские мифы».
Адрес: ул. Советская, д. 3а.
Тел. 8 (4822) 45-71-76.