В выходные в Детском музейном центре Твери пройдут интерактивные занятия и мастер-классы

СЕГОДНЯ 22:10 2018-11-30T22:10:55+03:00

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Детский музейный центр ТГОМ приглашает на интерактивные занятия и мастер-классы выходного дня взрослых и детей.

В рамках мастерской Деда Мороза 1 декабря пройдет мастер-класс «Зимняя сказка» для детей, находящихся под патронажем общественной организации «Так живем» (в рамках акции «Музей для всех!»).

Приглашают в субботу также на занятия малышей «От 3 до 5» и в студию теневого театра «Королевство теней»

Сообщается и о ближайшем анонсе. 15 декабря в ДМЦ состоится открытие выставки авторских кукол «Славянские мифы».

Адрес: ул. Советская, д. 3а.

Тел. 8 (4822) 45-71-76.