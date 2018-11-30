В Тверском областном перинатальном центре начал работу интерактивный дискуссионный клуб

СЕГОДНЯ 17:42 2018-11-30T17:43:09+03:00

В перинатальном центре теперь будут ещё и дискутировать Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Он создан для общения между сотрудниками центра, специалистами Миздрава региона, сотрудниками консультаций и врачами

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Как сообщает Министерство здравоохранения Тверской области, в первом заседании дискуссионного клуба приняла участие Татьяна Серебряникова, ведущий генетик медико-генетического центра из Москвы.

- Сегодня мы знакомим коллег с новейшими технологиями, которые применяются в генетических исследованиях. Формат дискуссионного клуба позволяет сделать более доступной информацию для врачей в районах области. Формат дискуссионного клуба – это идея руководства Тверского перинатального центра, нигде мы больше его не встречали, - отметила гостья.

Планируется, что дискуссионный клуб будет работать в постоянном режиме. Дважды в месяц специалисты будут собираться для обсуждения актуальных вопросов.