2018-11-30T17:43:09+03:00
Здоровье

В Тверском областном перинатальном центре начал работу интерактивный дискуссионный клуб

Он создан для общения между сотрудниками центра, специалистами Миздрава региона, сотрудниками консультаций и врачами
Виктория ТУШКОВА
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В перинатальном центре теперь будут ещё и дискутироватьВ перинатальном центре теперь будут ещё и дискутироватьФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Как сообщает Министерство здравоохранения Тверской области, в первом заседании дискуссионного клуба приняла участие Татьяна Серебряникова, ведущий генетик медико-генетического центра из Москвы.

- Сегодня мы знакомим коллег с новейшими технологиями, которые применяются в генетических исследованиях. Формат дискуссионного клуба позволяет сделать более доступной информацию для врачей в районах области. Формат дискуссионного клуба – это идея руководства Тверского перинатального центра, нигде мы больше его не встречали, - отметила гостья.

Планируется, что дискуссионный клуб будет работать в постоянном режиме. Дважды в месяц специалисты будут собираться для обсуждения актуальных вопросов.

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