2018-11-30T18:21:38+03:00
Общество

Прокуратура потребовала запретить охранять почтовые отделения Тверской области частным охранникам

Дело рассматривал суд
Виктория ЖУКОВА
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Суд признал контракты недействительными. Фото: архив "КП"Суд признал контракты недействительными. Фото: архив "КП"
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Арбитражный суд Тверской области рассмотрел иск прокуратуры о признании недействительными контрактов на охрану почтовых отделений в регионе.

Прокурорская проверка показала, что «Почта России» заключила контракты с частными охранными организациями. Проверяли отделения с июля 2017 года по апрель 2018 года.

Заключение соответствующих договоров нарушило закона «О частной детективной и охранной деятельности» и постановление Правительства РФ. Ведь частные охранные организации не могут обеспечивать охрану почтовых отделений, потому что те подчиняются органу исполнительной власти РФ, и охранять их могут только государственные организации.

В областной прокуратуре сообщили, что суд признал контракты недействительными.

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