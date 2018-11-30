Прокуратура потребовала запретить охранять почтовые отделения Тверской области частным охранникам
Арбитражный суд Тверской области рассмотрел иск прокуратуры о признании недействительными контрактов на охрану почтовых отделений в регионе.
Прокурорская проверка показала, что «Почта России» заключила контракты с частными охранными организациями. Проверяли отделения с июля 2017 года по апрель 2018 года.
Заключение соответствующих договоров нарушило закона «О частной детективной и охранной деятельности» и постановление Правительства РФ. Ведь частные охранные организации не могут обеспечивать охрану почтовых отделений, потому что те подчиняются органу исполнительной власти РФ, и охранять их могут только государственные организации.
В областной прокуратуре сообщили, что суд признал контракты недействительными.