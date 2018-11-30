На железнодорожной станции в Тверской области задержали мужчину с наркотиками

СЕГОДНЯ 15:07 2018-11-30T15:07:23+03:00

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В Тверской области транспортные полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств.

Сотрудники линейного отделения полиции на железнодорожной станции Вышний Волочек заметили подозрительного мужчину. В ходе проведения личного досмотра выяснилось, что мужчины при себе было 0,62 сильнодействующего запрещенного вещества. Задержанный – 52-летний житель Твери был доставлен в отдел полиции.

В ЛО МВД России на станции Тверь сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.