На железнодорожной станции в Тверской области задержали мужчину с наркотиками
Ведется следствие
Ведется расследованиеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Тверской области транспортные полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств.
Сотрудники линейного отделения полиции на железнодорожной станции Вышний Волочек заметили подозрительного мужчину. В ходе проведения личного досмотра выяснилось, что мужчины при себе было 0,62 сильнодействующего запрещенного вещества. Задержанный – 52-летний житель Твери был доставлен в отдел полиции.
В ЛО МВД России на станции Тверь сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.