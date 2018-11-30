Чиновница переводила своей подруге бюджетные деньги за фиктивную перевозку служащих в Тверской области
Прокуратура Кувшиновского района Тверской области в ходе проверки исполнения антикоррупционного законодательства при распоряжении бюджетными средствами, обнаружила факт служебного подлога.
Заместитель главы администрации Борковского сельского поселения Кувшиновского района временно исполняла обязанности главы муниципального образования.
С октября 2015 года по март 2016 года, она незаконно переводила бюджетные деньги на банковские счета своей близкой знакомой. С женщиной был заключен фиктивный договор на перевозку муниципальных служащих администрации. Однако у нее не было водительских прав и автомобиля.
- В результате умышленных преступных действий из бюджета муниципального образования «Борковское сельское поселение» похищены денежные средства, которыми муниципальная служащая распорядилась по своему усмотрению, - сообщили в областной прокуратуре.
В отношении чиновницы возбуждено уголовное дело.