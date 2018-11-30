Чиновница переводила своей подруге бюджетные деньги за фиктивную перевозку служащих в Тверской области

СЕГОДНЯ 14:36 2018-11-30T14:36:32+03:00

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Прокуратура Кувшиновского района Тверской области в ходе проверки исполнения антикоррупционного законодательства при распоряжении бюджетными средствами, обнаружила факт служебного подлога.

Заместитель главы администрации Борковского сельского поселения Кувшиновского района временно исполняла обязанности главы муниципального образования.

С октября 2015 года по март 2016 года, она незаконно переводила бюджетные деньги на банковские счета своей близкой знакомой. С женщиной был заключен фиктивный договор на перевозку муниципальных служащих администрации. Однако у нее не было водительских прав и автомобиля.

- В результате умышленных преступных действий из бюджета муниципального образования «Борковское сельское поселение» похищены денежные средства, которыми муниципальная служащая распорядилась по своему усмотрению, - сообщили в областной прокуратуре.

В отношении чиновницы возбуждено уголовное дело.