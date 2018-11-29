Ко всемирному Дню танго Тверь посетит известный итальянский оркестр "Гиперион"
Тверь ожидает одно из самых ярких музыкальных событий этого года. Ко всемирному Дню танго город посетит Оркестр Гиперион (Италия).
ENSEMBLE HYPERION на сегодняшний день является одним из самых известных танго-оркестров в мире. За свои 25 лет существования оркестр принял участие более чем в 1000 танго-мероприятиях: шоу, фестивалях, театрах, предлагая слушателю широкий репертуар как современного, так и традиционного аргентинского танго. Оркестр выпустил 11 студийных альбомов, исполняет танго, вальсы, милонги, фокстроты - в собственных ярких аранжировках.
В рамках мирового турне всего три концерта в России – Тверь, Москва и Санкт-Петербург!
На сцене будут выступать звезды московских танго-шоу в Кремле – одни из лучших танцоров аргентинского танго в России.
Состав оркестра: бандонеон Jose Luis Betancor, скрипка Roberto Piga, флейта Bruno Fiorentini, фортепиано Fabio Vernizzi, контрабас Alessio Menegolli, голос и гитара Martin Troncozo.
Сразу после концерта с 21:30 до 03:00 в паркетном зале ДК "Химволокно" состоится большая милонга (вечер аргентинского танго) с выступлением Оркестра Гиперион для поклонников этого удивительного и глубокого танца.
Внимание, репертуар на милонге будет отличаться от выступления на концерте, и целиком состоять из танцевальных композиций!
Танго-диджей милонги - Даниэль Туэро (Буэнос-Айрес - Москва) - один из лучших TDJ России!
ДК "Химволокно"
8 декабря в 19:00.
Вход на концерт: 700-1500 руб.
Вход на милонгу: 600 руб (оплата при входе). При посещении концерта вход на милонгу составит 500 руб (необходимо будет предъявить билет).
Билеты в продаже на TVERBILET.RU или TVERKASSA.RU
Тел. для справок: (4822) 643-107, 8-920-151-333-1.