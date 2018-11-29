Ко всемирному Дню танго Тверь посетит известный итальянский оркестр "Гиперион"

СЕГОДНЯ 16:14 2018-11-29T16:14:42+03:00

ENSEMBLE HYPERION на сегодняшний день является одним из самых известных танго-оркестров в мире. Фото: Вконтакте

В рамках мирового турне пройдет всего три концерта в России

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Тверь ожидает одно из самых ярких музыкальных событий этого года. Ко всемирному Дню танго город посетит Оркестр Гиперион (Италия).

ENSEMBLE HYPERION на сегодняшний день является одним из самых известных танго-оркестров в мире. За свои 25 лет существования оркестр принял участие более чем в 1000 танго-мероприятиях: шоу, фестивалях, театрах, предлагая слушателю широкий репертуар как современного, так и традиционного аргентинского танго. Оркестр выпустил 11 студийных альбомов, исполняет танго, вальсы, милонги, фокстроты - в собственных ярких аранжировках.

В рамках мирового турне всего три концерта в России – Тверь, Москва и Санкт-Петербург!

На сцене будут выступать звезды московских танго-шоу в Кремле – одни из лучших танцоров аргентинского танго в России.

Состав оркестра: бандонеон Jose Luis Betancor, скрипка Roberto Piga, флейта Bruno Fiorentini, фортепиано Fabio Vernizzi, контрабас Alessio Menegolli, голос и гитара Martin Troncozo.

Сразу после концерта с 21:30 до 03:00 в паркетном зале ДК "Химволокно" состоится большая милонга (вечер аргентинского танго) с выступлением Оркестра Гиперион для поклонников этого удивительного и глубокого танца.

Внимание, репертуар на милонге будет отличаться от выступления на концерте, и целиком состоять из танцевальных композиций!

Танго-диджей милонги - Даниэль Туэро (Буэнос-Айрес - Москва) - один из лучших TDJ России!

ДК "Химволокно"

8 декабря в 19:00.

Вход на концерт: 700-1500 руб.

Вход на милонгу: 600 руб (оплата при входе). При посещении концерта вход на милонгу составит 500 руб (необходимо будет предъявить билет).

Билеты в продаже на TVERBILET.RU или TVERKASSA.RU

Тел. для справок: (4822) 643-107, 8-920-151-333-1.