В Твери водитель автобуса переехал находившегося на дороге мужчину

СЕГОДНЯ 09:47 2018-11-29T09:47:59+03:00

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В среду, 28 ноября, в Твери на улице Орджоникидзе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пешеход. Неприятный инцидент случился, когда на часах было около 07:00.

Дорожные полицейские выяснили, что 39-летний водитель автобуса "ПАЗ" переехал 42-летнего мужчину, который находясь на тротуаре оступился, и упал на проезжую часть.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии потерпевший бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в одну в больницу.