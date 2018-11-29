В Твери водитель автобуса переехал находившегося на дороге мужчину
Потерпевший был доставлен в больницу
Столкновение произошло на проезжей части Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В среду, 28 ноября, в Твери на улице Орджоникидзе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пешеход. Неприятный инцидент случился, когда на часах было около 07:00.
Дорожные полицейские выяснили, что 39-летний водитель автобуса "ПАЗ" переехал 42-летнего мужчину, который находясь на тротуаре оступился, и упал на проезжую часть.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии потерпевший бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в одну в больницу.