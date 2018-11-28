Проект «Театральная среда» возвращается в Тверь спектаклем «Любовь побеждает всё»

СЕГОДНЯ 18:51 2018-11-28T18:56:15+03:00

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Проект «Театральная среда» возвращается в Малый зал картинной галереи, что позволит посетить музейно-театральные программы и в будние дни!

5 декабря гостей приглашают на экскурсию по выставке «Мир искусства» и на моноспектакль Алексея Зинатулина «Любовь побеждает всё». «Любовь побеждает всё» – спектакль особый, он соединяет визуальный и литературный театр, стремясь исследовать радиоактивное излучение Серебряного века, проникшего во все сферы искусства и науки.

Его персонажи – знаменитые и великие люди: дважды нобелевский лауреат, физик Мария Склодовская-Кюри, художник Тулуз-Лотрек и его муза, танцовщица Джейн Авриль, легенда парижской клиники Сальпетриер профессор Жан-Мартен Шарко. Постановка становится своеобразной рифмой к выставке, вместе они показывают течение культурных процессов в России и Европе конца 19 – начала 20 веков.

По мотивам романа П.У. Энквиста «Книга о Бланш и Мари».

Начало в 18:00.

Возрастная категория: 16+.

Стоимость единого билета – 100 руб. (экскурсия и спектакль).

Адреc: Тверь, ул. Дм. Донского, д. 37 стр. 1 (Малый выставочный зал в БЦ

«Донской»).

Справки по телефонам: 39-80-35, 34-62-43.