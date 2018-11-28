Более 161 млн рублей направят на повышение зарплаты работникам муниципальных учреждений в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:00 2018-11-28T13:00:39+03:00

В регионе в текущем году на эти цели выделено уже 478,9 млн рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В регионе в текущем году на эти цели выделено уже 478,9 млн рублей

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В Тверской области выделено более 161 млн рублей на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, спорта, ЖКХ и других сфер. Предоставление субсидий на эти цели одобрено на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Зарплату работникам муниципальных учреждений повысят в связи с увеличением минимального размера оплаты труда (МРОТ) в этом году. Напомним, что с 1 мая этот показатель составил 11 163 рубля.

В областном правительстве рассказали, что после увеличения МРОТа муниципалитетам Тверской области уже было направлено более 317,9 млн рублей. По итогу общий объем средств на повышение зарплаты работникам муниципальных учреждений региона в текущем году составит 478,9 млн рублей.