2018-11-27T17:25:01+03:00
Происшествия

В Тверской области полицейские по горячим следам задержали безработного, обворовавшего пилораму

Подозреваемый вынес с территории предприятия бензоинструменты
Виктория ТУШКОВА
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Сотрудники Краснохолмского отдела полиции сработали оперативноСотрудники Краснохолмского отдела полиции сработали оперативноФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В дежурную часть краснохолмского отделения полиции от 58-летнего местного жителя поступило заявление о краже имущества. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Оперативники выяснили, что на территорию пилорамы свободно прошёл неизвестный и вынес оттуда бензоэлектроинструменты.

Опросив возможных свидетелей и наметив вероятные пути отхода злоумышленника, эксперты изъяты следы и улики.

-В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность и местонахождение подозреваемого в краже. Им оказался нигде не работающий 44-летний местный житель, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу, а фигуранта проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы

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