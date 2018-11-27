2018-11-27T11:40:32+03:00
Здоровье

В автомобилях "скорой" в Тверской области не хватало лекарств и оборудования

При этом медики продолжали выезжать к пациентам
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Врачи приезжали к пациентам с неполным арсеналомВрачи приезжали к пациентам с неполным арсеналомФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Тверской области проверили, как работает «скорая». Проверку проводила прокуратура Краснохолмского района.

Установлено, что автомобили скорой медицинской помощи местной больницы не в полной мере обеспечены необходимым оборудованием.

Кроме того, выявлено отсутствие необходимых для оказания скорой медпомощи лекарств. Не было у врачей таблеток 27 наименований, антидотов и 8 необходимых медицинских изделий.

В областной прокуратуре сообщили, что по результатам проверки в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении. Постановлением Мирового судьи судебного участка Краснохолмского района виновному назначено наказание в виде предупреждения.

Постановление вступило в законную силу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В колонию отправятся три жителя Твери за угон иномарки
Водителей предупреждают о сильном снегопаде в Тверской области
В следующем году планируется установить фундамент, стены и фасад детской областной больницы в Твери
20-метровую ель из Тверской области установили на Манежной площади в Москве
Жители Тверской области могут обменять накопившиеся мелкие монеты на бумажные банкноты
Из-за вредной привычки автомобилист попал в аварию на трассе М-10 в Тверской области
У жительницы Тверской области полицейские обнаружили наркотики
Прокуратура требует отремонтировать заброшенное здание в центре Твери
Пожилой мужчина сбил пенсионерку в Твери
58-летняя женщина упала в салоне троллейбуса в Твери при резком торможении
Около 80 километров автотрассы М-9 в Тверской области отремонтировали в этом году
В Тверской области участились аварии из-за выезда на встречную полосу
Парк Победы в Твери украшают к Новому Году
15-летняя девушка пропала в Твери
Жителей Тверской области планируют обучить экологической грамотности
Круглый стол по восприятию молодежью традиционной культуры пройдет в Твери
Второй этап историко-просветительского фестиваля "ПОДВИГ700" пройдет в Твери
Премьера спектакля по пьесе "Кухня с ангелами" Натальи Серовой запланирована в Твери на декабрь
Мужчину задержали при продаже синтетического наркотика в Твери
Тверь оказалась в хвосте рейтинга городов по качеству жизни
В Тверской области принята программа в сфере обращения с коммунальными отходами
В Тверской области установили памятные бюсты героям-ржевитянам