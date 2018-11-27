В автомобилях "скорой" в Тверской области не хватало лекарств и оборудования
В Тверской области проверили, как работает «скорая». Проверку проводила прокуратура Краснохолмского района.
Установлено, что автомобили скорой медицинской помощи местной больницы не в полной мере обеспечены необходимым оборудованием.
Кроме того, выявлено отсутствие необходимых для оказания скорой медпомощи лекарств. Не было у врачей таблеток 27 наименований, антидотов и 8 необходимых медицинских изделий.
В областной прокуратуре сообщили, что по результатам проверки в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении. Постановлением Мирового судьи судебного участка Краснохолмского района виновному назначено наказание в виде предупреждения.
Постановление вступило в законную силу.