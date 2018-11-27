В автомобилях "скорой" в Тверской области не хватало лекарств и оборудования

СЕГОДНЯ 11:40 2018-11-27T11:40:32+03:00

Врачи приезжали к пациентам с неполным арсеналом Фото: Алексей БУЛАТОВ

При этом медики продолжали выезжать к пациентам

Изменить размер текста: A A

В Тверской области проверили, как работает «скорая». Проверку проводила прокуратура Краснохолмского района.

Установлено, что автомобили скорой медицинской помощи местной больницы не в полной мере обеспечены необходимым оборудованием.

Кроме того, выявлено отсутствие необходимых для оказания скорой медпомощи лекарств. Не было у врачей таблеток 27 наименований, антидотов и 8 необходимых медицинских изделий.

В областной прокуратуре сообщили, что по результатам проверки в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении. Постановлением Мирового судьи судебного участка Краснохолмского района виновному назначено наказание в виде предупреждения.

Постановление вступило в законную силу.