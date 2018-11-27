Прокуратура требует отремонтировать заброшенное здание в центре Твери

СЕГОДНЯ 10:07 2018-11-27T10:07:38+03:00

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В Твери прокуратура в судебном порядке требует провести ремонтные работы в заброшенном здании.

В рамках надзорной деятельности в Центральном районе областного центра было обнаружено нежилое здание, которое находится во дворе дома № 7 по улице Новоторжская. Дом принадлежит администрации города и находится в аварийном состоянии. У него частично обрушилась крыша, обвалилась кирпичная кладка и штукатурка. Кроме того, строительные элементы объекта «свисают» и создают угрозу жизни и здоровью граждан.

В областной прокуратуре сообщили, что в суд было направлено исковое заявление об обязании собственника провести работы, обеспечивающие безопасность объекта.

Центральный районный суд требования прокурора удовлетворил.

Решение суда пока не вступило в законную силу.