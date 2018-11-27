58-летняя женщина упала в салоне троллейбуса в Твери при резком торможении

СЕГОДНЯ 09:38 2018-11-27T09:38:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Твери пассажирка троллейбуса получила травмы. Вчера, 26 ноября, около 13:15 троллейбус № 4 следовал по маршруту «Центросвар – микрорайон Чайка». Проезжая дом №58 по улице Советская, 47-летний водитель резко затормозил.

В результате в салоне упала 58-летняя женщина. Она стояла в салоне у кабины водителя.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что на место происшествия выезжала бригада скорой помощи. Медики осмотрели пострадавшую и доставили ее в больницу. Там ей была оказана необходимая медицинская помощь. После этого женщину отпустили домой.