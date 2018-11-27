2018-11-27T09:40:26+03:00
Общество

Около 80 километров автотрассы М-9 в Тверской области отремонтировали в этом году

Треть дороги приведено в порядок
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
В планах отремонтировать еще 40 километров трассы М-9В планах отремонтировать еще 40 километров трассы М-9Фото: Анастасия КУДРЯШОВА
Изменить размер текста:

В Тверской области в этом году было отремонтировано около 80 километров автотрассы М-9 «Балтия». Это расстояние составляет примерно треть от общей протяженности автотрассы в Верхневолжье. Ремонтные работы проводило подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Россия».

Работы велись на трех участках: 21 км автодороги в Зубцовском, 20 км - в Оленинском и Нелидовском и 39 км - в Западнодвинском районах.

Специалисты положили новое покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона, отремонтировали обочины и нанесли новую разметку термопластиком. Также в порядок привели 56 примыканий к федеральной трассе, на которых полностью восстановлено асфальтобетонное покрытие.

В следующем строительном сезоне в планах отремонтировать еще 40 километров М-9.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В колонию отправятся три жителя Твери за угон иномарки
Водителей предупреждают о сильном снегопаде в Тверской области
В следующем году планируется установить фундамент, стены и фасад детской областной больницы в Твери
20-метровую ель из Тверской области установили на Манежной площади в Москве
В автомобилях "скорой" в Тверской области не хватало лекарств и оборудования
Жители Тверской области могут обменять накопившиеся мелкие монеты на бумажные банкноты
Из-за вредной привычки автомобилист попал в аварию на трассе М-10 в Тверской области
У жительницы Тверской области полицейские обнаружили наркотики
Прокуратура требует отремонтировать заброшенное здание в центре Твери
Пожилой мужчина сбил пенсионерку в Твери
58-летняя женщина упала в салоне троллейбуса в Твери при резком торможении
В Тверской области участились аварии из-за выезда на встречную полосу
Парк Победы в Твери украшают к Новому Году
15-летняя девушка пропала в Твери
Жителей Тверской области планируют обучить экологической грамотности
Круглый стол по восприятию молодежью традиционной культуры пройдет в Твери
Второй этап историко-просветительского фестиваля "ПОДВИГ700" пройдет в Твери
Премьера спектакля по пьесе "Кухня с ангелами" Натальи Серовой запланирована в Твери на декабрь
Мужчину задержали при продаже синтетического наркотика в Твери
Тверь оказалась в хвосте рейтинга городов по качеству жизни
В Тверской области принята программа в сфере обращения с коммунальными отходами
В Тверской области установили памятные бюсты героям-ржевитянам