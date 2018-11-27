Около 80 километров автотрассы М-9 в Тверской области отремонтировали в этом году

СЕГОДНЯ 09:09 2018-11-27T09:40:26+03:00

В планах отремонтировать еще 40 километров трассы М-9 Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

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В Тверской области в этом году было отремонтировано около 80 километров автотрассы М-9 «Балтия». Это расстояние составляет примерно треть от общей протяженности автотрассы в Верхневолжье. Ремонтные работы проводило подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Россия».

Работы велись на трех участках: 21 км автодороги в Зубцовском, 20 км - в Оленинском и Нелидовском и 39 км - в Западнодвинском районах.

Специалисты положили новое покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона, отремонтировали обочины и нанесли новую разметку термопластиком. Также в порядок привели 56 примыканий к федеральной трассе, на которых полностью восстановлено асфальтобетонное покрытие.

В следующем строительном сезоне в планах отремонтировать еще 40 километров М-9.