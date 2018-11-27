Около 80 километров автотрассы М-9 в Тверской области отремонтировали в этом году
В Тверской области в этом году было отремонтировано около 80 километров автотрассы М-9 «Балтия». Это расстояние составляет примерно треть от общей протяженности автотрассы в Верхневолжье. Ремонтные работы проводило подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Россия».
Работы велись на трех участках: 21 км автодороги в Зубцовском, 20 км - в Оленинском и Нелидовском и 39 км - в Западнодвинском районах.
Специалисты положили новое покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона, отремонтировали обочины и нанесли новую разметку термопластиком. Также в порядок привели 56 примыканий к федеральной трассе, на которых полностью восстановлено асфальтобетонное покрытие.
В следующем строительном сезоне в планах отремонтировать еще 40 километров М-9.