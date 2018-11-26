2018-11-26T18:45:23+03:00
Звезды

Круглый стол по восприятию молодежью традиционной культуры пройдет в Твери

К дискуссии приглашаются все желающие
Ирина ТАРАСОВА
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Важна ли сегодня традиционная культура, и что вы о ней думаете? Ответы на эти вопросы хотят узнать у молодежиВажна ли сегодня традиционная культура, и что вы о ней думаете? Ответы на эти вопросы хотят узнать у молодежи
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30 ноября в Твери, в рамках Фестиваля традиционной культуры пройдет круглый стол по восприятию молодежью традиционной культуры.

- Мы хотели бы поговорить о восприятии этой самой культуры молодежной аудиторией, не имеющей особого отношения к ее изучению. Что такое традиционная культура для современной молодежи, необходимо ли ее сохранять, как взаимодействовать в области традиционной культуры. Предлагаем обсудить эти вопросы на нашем круглом столе, - приглашают к дискуссии организаторы.

Предполагаемые вопросы для обсуждения

1. Что такое для вас традиционная культура?

2. Что в Вашей стране является традиционной культурой, а что – не является

3. Какие жанры фольклора своей страны Вы знаете?

4. Какие коллективы в Вашей стране популяризируют традиционную культуру

5. Есть ли у вас коллективы, которые принято называть «клюква», «чалга» и др. Какое слово у Вас принято для обозначения такого типа коллективов?

6. Помните ли Вы из детства какую-нибудь традиционную игру?

7. Помните ли Вы из детства какую-нибудь старинную детскую песенку, считалку и т.д.

8. Знаете ли Вы, как выглядит традиционный костюм Вашей страны (женский, мужской), чем отличается костюм детский от костюма взрослого, пожилого человека?

9. Какие традиционные музыкальные инструменты бытовали (бытуют) в Вашей стране?

10. Считаете ли Вы, что сохранение традиционной культуры важно для молодежи?

ул. Симеоновская, 46.

30 ноября в 14:00 — 30 ноября в 16:00.

Вход свободный.

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