Круглый стол по восприятию молодежью традиционной культуры пройдет в Твери
30 ноября в Твери, в рамках Фестиваля традиционной культуры пройдет круглый стол по восприятию молодежью традиционной культуры.
- Мы хотели бы поговорить о восприятии этой самой культуры молодежной аудиторией, не имеющей особого отношения к ее изучению. Что такое традиционная культура для современной молодежи, необходимо ли ее сохранять, как взаимодействовать в области традиционной культуры. Предлагаем обсудить эти вопросы на нашем круглом столе, - приглашают к дискуссии организаторы.
Предполагаемые вопросы для обсуждения
1. Что такое для вас традиционная культура?
2. Что в Вашей стране является традиционной культурой, а что – не является
3. Какие жанры фольклора своей страны Вы знаете?
4. Какие коллективы в Вашей стране популяризируют традиционную культуру
5. Есть ли у вас коллективы, которые принято называть «клюква», «чалга» и др. Какое слово у Вас принято для обозначения такого типа коллективов?
6. Помните ли Вы из детства какую-нибудь традиционную игру?
7. Помните ли Вы из детства какую-нибудь старинную детскую песенку, считалку и т.д.
8. Знаете ли Вы, как выглядит традиционный костюм Вашей страны (женский, мужской), чем отличается костюм детский от костюма взрослого, пожилого человека?
9. Какие традиционные музыкальные инструменты бытовали (бытуют) в Вашей стране?
10. Считаете ли Вы, что сохранение традиционной культуры важно для молодежи?
ул. Симеоновская, 46.
30 ноября в 14:00 — 30 ноября в 16:00.
Вход свободный.