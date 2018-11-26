Тверь оказалась в хвосте рейтинга городов по качеству жизни
В исследование вошли 78 российских городов с населением более 250 тысяч человек.
Анализировались следующие показатели: уровень медицинского обслуживания, состояние дорог, развитие культуры и образования, ситуацию в сфере ЖКХ, оценка работы городских властей и оценка населением удобства своего города для жизни. Кроме того, каждому городу присваивалась итоговая оценка — индекс качества жизни.
В итоговом индексе остолица Верхневолжья набрала 35 баллов и оказалась на предпоследней строчке. Ниже нас расположилась только Астрахань. На строчку выше, с 36-ю баллами, оказался Курган.
Что касается лидеров, в пятёрке лучших - Тюмень, Грозный, Москва, Казань и Сочи.