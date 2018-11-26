Тверь оказалась в хвосте рейтинга городов по качеству жизни

СЕГОДНЯ 17:25 2018-11-26T17:27:09+03:00

Специалисты Финансового университета пр Правительстве РФ пришли к выводу что в Твери жить не комфортно Фото: Альберт БОЙКОВ

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В исследование вошли 78 российских городов с населением более 250 тысяч человек.

Анализировались следующие показатели: уровень медицинского обслуживания, состояние дорог, развитие культуры и образования, ситуацию в сфере ЖКХ, оценка работы городских властей и оценка населением удобства своего города для жизни. Кроме того, каждому городу присваивалась итоговая оценка — индекс качества жизни.

В итоговом индексе остолица Верхневолжья набрала 35 баллов и оказалась на предпоследней строчке. Ниже нас расположилась только Астрахань. На строчку выше, с 36-ю баллами, оказался Курган.

Что касается лидеров, в пятёрке лучших - Тюмень, Грозный, Москва, Казань и Сочи.