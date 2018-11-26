Гриппа в Тверской области до сих пор нет
Заболеваемость находится на неэпидемическом уровне
Теплая осень сдерживает вредные бактерииФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Тверской области продолжается эпидемиологический мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ.
По информации регионального управления Роспотребнадзора, в настоящее время заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями находится на неэпидемическом уровне. А случаев гриппа зарегистрировано не было.
Жителям Тверской области продолжают делать прививки против гриппа. На сегодняшний день вакцинацию прошли более 537 тысяч человек, в том числе 128 тысяч детей.
В ведомстве рекомендует всем жителям региона успеть сделать прививку до начала эпидемического подъема.