2018-11-26T17:03:12+03:00
Здоровье

Гриппа в Тверской области до сих пор нет

Заболеваемость находится на неэпидемическом уровне
Виктория ЖУКОВА
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Теплая осень сдерживает вредные бактерииТеплая осень сдерживает вредные бактерииФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Тверской области продолжается эпидемиологический мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, в настоящее время заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями находится на неэпидемическом уровне. А случаев гриппа зарегистрировано не было.

Жителям Тверской области продолжают делать прививки против гриппа. На сегодняшний день вакцинацию прошли более 537 тысяч человек, в том числе 128 тысяч детей.

В ведомстве рекомендует всем жителям региона успеть сделать прививку до начала эпидемического подъема.

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