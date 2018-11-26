Академическая капелла Твери отметит свой юбилей на сцене

СЕГОДНЯ 15:36 2018-11-26T15:40:31+03:00

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2 декабря, в воскресенье, в большом концертном зале Дворца культуры "Пролетарка" Твери состоится концерт, посвященный 60-летию Академической капеллы.

В программе прозвучат: классические произведения, эстрада, народные песни, а также православные духовные песнопения на музыку русских композиторов.

Организатором коллектива в 1958 году был Анатолий Константинович Островский. За активную концертную деятельность и пропаганду хоровой классики хор получил звание "народный". В 1986 году хормейстером и руководителем коллектива, вдохновителем всех идей и преобразований стала Марина Кирпу.

ВХОД СВОБОДНЫЙ

Телефон для справок - 8-904-013-45-11 (Алексей).

2 декабря в 15:00.