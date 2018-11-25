Жители Тверской области могут стать участниками международного музыкального конкурса

СЕГОДНЯ 18:01 2018-11-25T18:01:40+03:00

Быть может конкурс явит миру новых звезд Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Подать заявку можно до 20 апреля

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Жители Тверской области могут стать участниками заочного конкурса авторской песни «Гринландия». В этом году фестивалю присвоено присвоено имя Народного артиста СССР Иосифа Кобзона, а его темой стали слова из песни «Я люблю тебя, жизнь». Стать участником конкурса могут авторы слов и музыки, композиторы, поэты, и творческие коллективы.

А дети и подростки до 16 лет примут участие в «Детской мастерской»

Победители будут определяться в трёх номинациях: «Основной конкурс», «Песни для детей», «Песни о профессиях, специальностях, призваниях». Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 апреля 2019 года.

В состав жюри войдут известные авторы-исполнители, члены Союза писателей и Союза композиторов России, преподаватели образовательных учреждений культуры и искусства.

Более подробная информация о конкурсе доступна на официальном сайте фестиваля grinlandia.ru.