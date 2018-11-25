2018-11-25T18:01:40+03:00
Звезды

Жители Тверской области могут стать участниками международного музыкального конкурса

Подать заявку можно до 20 апреля
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Быть может конкурс явит миру новых звездБыть может конкурс явит миру новых звездФото: Сергей ГРАЧЕВ
Изменить размер текста:

Жители Тверской области могут стать участниками заочного конкурса авторской песни «Гринландия». В этом году фестивалю присвоено присвоено имя Народного артиста СССР Иосифа Кобзона, а его темой стали слова из песни «Я люблю тебя, жизнь». Стать участником конкурса могут авторы слов и музыки, композиторы, поэты, и творческие коллективы.

А дети и подростки до 16 лет примут участие в «Детской мастерской»

Победители будут определяться в трёх номинациях: «Основной конкурс», «Песни для детей», «Песни о профессиях, специальностях, призваниях». Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 апреля 2019 года.

В состав жюри войдут известные авторы-исполнители, члены Союза писателей и Союза композиторов России, преподаватели образовательных учреждений культуры и искусства.

Более подробная информация о конкурсе доступна на официальном сайте фестиваля grinlandia.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Скорая помощь» и французская иномарка столкнулись в Твери
Пожилая женщина пропала в Тверской области
Огонь уничтожил офисное здание в Твери
Полицейские задержали мужчину с наркотиками в Тверской области
В Твери завершается фестиваль городских экскурсий
На железнодорожном вокзале в Твери ловят должников
Тверская областная картинная галерея откроет свои запасники
В Твери водитель «Audi» под наркотиками попал в ДТП
Полицейские раскрыли квартирную кражу в Тверской области
Детский ансамбль из Твери стал лауреатом Всероссийского конкурса
Поезд сбил насмерть мужчину в Твери
Водитель сбил на «зебре» несовершеннолетнего ребенка в Твери
Водитель иномарки погиб после столкновения со скорой помощью в Тверской области
Следователи Твери проверят управляющую компанию, на площадке которой травмировалась четырехлетняя девочка
Два автомобиля вылетели в кювет в Тверской области
Православный кинофестиваль «Колокол света» пройдет в Твери
В Тверской области пенсионер сгорел в собственном доме