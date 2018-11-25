СЕГОДНЯ 12:47 2018-11-25T12:47:20+03:00

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В воскресенье, 25 ноября, в Твери завершается фестиваль городских экскурсий, который стартовал в Верхневолжье 27 октября. На протяжении месяца жители и гости областной столицы имели возможность посетить экскурсии, которые водили по городу выпускники «Школы городских экскурсий».

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, участники проекта презентовала свой авторский проект, каждый из которых был уникальным. Действующим гидам эти программы представлены не были.

В программу фестиваля вошли 12 авторских маршрутов: «Свадебная Тверь», «Спортивная Тверь», «Тверь средневековая», «Тверь театральная», «Тверь играючи», маршрут «Красной нитью» к 100-летию образования ВЛКСМ (г. Торжок) и другие.