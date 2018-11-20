Рецидивист обокрал на 30 тысяч рублей дом москвича в Тверской области

20 Нояб. 19:42 2018-11-20T22:11:37+03:00

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В Тверской области к полицейским обратился 36-летний житель Москвы. У мужчины обокрали дом. Воры взломали замок на двери и проникли в помещение. Похитили они электроинструменты и садовый инвентарь на общую сумму в 30 тысяч рублей.

На месте происшествия были опрошены свидетели произошедшего и намечены пути отхода злоумышленника. Также криминалисты нашли и изъяли следы обуви и рук предполагаемого вора.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 31-летний житель Кувшиновского района. Свою вину мужчина признал полностью, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Похищенное мужчина вернул владельцу. За кружу злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.