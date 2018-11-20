Удивительная фотовыставка Аркадия Порочкина "Жизнь прекрасна!" открывается в Твери

СЕГОДНЯ 18:40 2018-11-20T18:42:12+03:00

Все работы наполнены тонким лиризмом и бесконечной любовью к жизни, земле и людям, его окружавшим

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21 ноября в 16.00 в Галерее фотографии Твери состоится открытие выставки Аркадия Порочкина "Жизнь прекрасна!" Организаторы - Тверское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз фотохудожников России» .

Аркадий Иванович Порочкин родился 7 октября 1933 года в селе Батыевка Калязинского района Калининской области. Фотографией он увлекся в пятнадцать лет, но тяжелая болезнь изменила многое, в результате – кресло-коляска и мир, ограниченный стенами квартиры. Будущий мастер учился в полиграфическом техникуме в Ленинграде, однако, с третьего курса пришлось отчислиться, так как теперь он мог работать только на дому. Многие годы А.И. Порочкин занимался портретной ретушью, возвращая жизнь исцарапанным снимкам, за свой труд был отмечен грамотами «Лучший по профессии», «За высокие показатели в социалистическом соревновании».

Когда в семье в начале 1970-х появился автомобиль, Аркадий Иванович вернулся к творческой фотографии, стал выезжать на природу. С этого времени его снимки публикуются в журналах «Советское фото», «Клуб и художественная самодеятельность» в центральных и областных газетах. В архиве находится более 50 дипломов и грамот, которыми отмечены его работы. Среди них бронзовая медаль за третье место на международном конкурсе в Испании «Фотоспорт-86». Неоднократно участвовал в международных фотоконкурсах в Венгрии. Работы Аркадия Ивановича вошли в фотоальбомы «Верхневолжье», «Земля калининская». Основные направления его творчества – пейзаж, портрет, натюрморт.

Фотографии Аркадия Порочкина наполнены тонким лиризмом и бесконечной любовью к жизни, земле и людям, его окружавшим. «А еще я делаю портреты. Мне не повезло в жизни. И именно поэтому я всегда фотографирую улыбающихся людей», писал фотограф.

Все работы Порочкина появлялись на свет в крошечной кладовой, приспособленной под фотолабораторию, затем проходили длительный процесс ретуши, глянец фотографиям придавала «накатка» на осколки витринных стекол, вручную отшлифованных до зеркального блеска. Фототехнику приходилось перебирать вручную для получения желаемого качества снимков.

В числе увлечений этого удивительного человека были еще и резьба по дереву, и живопись, и изготовление инкрустированной мебели.

Сердце Аркадия Ивановича остановилось всего за несколько дней до 57 лет.

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