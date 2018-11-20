Мария Лебедева из Твери стала лауреатом Национальной премии «Русские рифмы», «Русское слово»

СЕГОДНЯ 17:56 2018-11-20T17:58:36+03:00

Марию наградили в Санкт-Петербурге в рамках финала Национальной премии для молодых авторов. Фото: ФГБУ «Роскультцентр»

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17 ноября в Санкт-Петербурге в рамках финала Национальной премии для молодых авторов, пишущих на русском языке, «Русские рифмы», «Русское слово», состоялось награждение лучших представителей литературной элиты страны.

Одна из победительниц - Мария Лебедева из Твери. Девушка победила в номинации «Лучшая критическая публикация».

- Трансляцию смотрели все родные. Даже подруга, которая в этот момент находилась в Германии. Думаю, перед жюри стоял сложный выбор, тексты у других ребят в моей номинации были не менее сильные, – поделилась своими впечатлениями Мария.

Напомним, с 1 мая по 31 августа организаторами было принято более 400 авторских произведений, из которых только 26 человек стали претендентами на победу в одной из 9 номинаций.

В состав жюри входили: продюсер и композитор Игорем Матвиенко, директор ФГБУ «Роскультцентр» Сергей Першин, писатель, редактор отдела культуры «Российской газеты» Лев Данилкин, поэт, драматург, переводчик, считающийся одним из лучших переводчиков произведений А.С. Пушкина на английский язык, Лоуэнфельд Джулиан Генри, вице-президент издательской группы «Эксмо-Аст» Марина Абрамова и другие.