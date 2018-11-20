Работник кафе обокрал своего работодателя в Тверской области
К ржевским полицейским с заявлением о пропаже 25 тысяч рублей из кассы заведения обратилась администратор одного из местных кафе.
После получения сообщения о преступления, в торговую точку выдвинулись полицейские. Силовики опросили возможных свидетелей, а также осмотрели место происшествия и прилегающую территорию. Отсмотрели полицейские и записи с камер видеонаблюдения. На одну из них и попал злоумышленник, когда совершал преступление. Чуть позже была установлена личность подозреваемого и его местонахождение. Им оказался ранее судимый 28-летний мужчина.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Следствие продолжается.