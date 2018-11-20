Работник кафе обокрал своего работодателя в Тверской области

СЕГОДНЯ 17:38 2018-11-20T17:39:48+03:00

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К ржевским полицейским с заявлением о пропаже 25 тысяч рублей из кассы заведения обратилась администратор одного из местных кафе.

После получения сообщения о преступления, в торговую точку выдвинулись полицейские. Силовики опросили возможных свидетелей, а также осмотрели место происшествия и прилегающую территорию. Отсмотрели полицейские и записи с камер видеонаблюдения. На одну из них и попал злоумышленник, когда совершал преступление. Чуть позже была установлена личность подозреваемого и его местонахождение. Им оказался ранее судимый 28-летний мужчина.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Следствие продолжается.