2018-11-20T12:05:12+03:00
Происшествия

Следователи СК расследуют уголовное дело по факту исчезновения 17-летней жительницы Тверской области

Девушка 16 ноября вышла из колледжа и пропала
Виктория ЖУКОВА
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Расследование уголовного дела и поиски девушки продолжаютсяРасследование уголовного дела и поиски девушки продолжаютсяФото: Мария ЛЕНЦ
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В Тверской области следователи СК расследуют уголовное дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней.

По данным следствия, 16 ноября 17-летняя девушка ушла из своего дома на занятия в колледж в Нелидово. Около 14:00 она вышла из учебного учреждения и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Ищут девушку сотрудники Следственного комитета, полицейские и волонтеры.

Информацию о пропавшей студентки можно сообщить по телефону СУ СК России по Тверской области: 8 (48266) 3-81-49, либо в полицию. Любая информация может оказаться полезной в поисках.

- Поскольку в ходе доследственной проверки установлено отсутствие объективных данных, указывающих на намерение несовершеннолетней беспричинно и на длительное время покинуть свое место жительства, а также в целях наиболее тщательного выяснения следственным путем всех без исключения обстоятельств ее безвестного исчезновения, мобилизации сил и средств, направленных на проведение поисковых мероприятий было возбуждено уголовное дело по факту убийства, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области.

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