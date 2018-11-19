Гриппом в Тверской области по-прежнему никто не болеет

СЕГОДНЯ 15:01 2018-11-19T15:02:03+03:00

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В Тверской области каждую неделю проходит эпидемиологический мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ.

На прошлой неделе в медицинские учреждения с простудными заболеваниями обратились более семи тысяч жителей Верхневолжья. Специалисты исследовали материалы, полученные от больных, и выделили вирусы не гриппозной этиологии (риновирус, парагрипп, микоплазмоз). На 46 календарной неделе случаев заболевания гриппом не было.

При этом количество заболевших остается ниже недельного расчетного эпидемического порога. Среди школьников 7-14 лет заболеваемость ниже эпидпорога на 16,4 %, а у детей 3-6 лет - ниже на 13,2 %.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, в области продолжается прививочная кампания против гриппа. Прививку сделали более 525 тысяч человек, что составило около 42 % от населения региона.