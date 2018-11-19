В свет вышел короткометражный фильм о зомби, который снимали в Тверской области
Короткометражный фильм "Серенада", снятый в Тверской области, появился в сети. Снимал хоррор-ленту в жанре зомби-апокалиписа молодой столичный режиссер Дмитрий Гребнев в одной из деревень в Торжокском районе.
Получасовый фильм повествует о герое, который в недалёком будущем умудрился не заразиться вирусом зомби во время нашествия. Молодой человек вместе со своим другом, тоже еще человеком, пытается выжить в заброшенной деревеньке.
Кстати, одного из главных героев играет актёр Тверского театра юного зрителя Александр Крайнов.
Сама короткометражка – фестивальная. Снималась она для показа на различных кинофестивалях и кинофорумах.