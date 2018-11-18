Около 15 библиотек Тверской области примут участие в акции «Неделя «Живой классики»

СЕГОДНЯ 12:18 2018-11-18T12:18:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Около 15 тверских библиотек зарегистрировались на участие в акции «Неделя «Живой классики» в библиотеках». Напомним, пройдет она с 19 по 25 ноября во всех регионах России. Участие в акции поможет библиотекам расширить читательский кругозор подростков, а конкурсантам «Живой классики» определиться с выбором книги для соревнований.

В Тверской области «Неделя «Живой классики» стартует 23 ноября в 13:00 в Центральной городской библиотеке им. А. И. Герцена и других библиотеках региона.

Напомним, что Конкурс юных чтецов «Живая классика» проходит в России в восьмой раз. По условиям конкурса, участниками могут стать ученики 5-11 классов. Подростки соревнуются в чтении наизусть фрагментов из любимых прозаических произведений.

Конкурс проходит в несколько этапов: классный, школьный, районный, региональный, всероссийский и международный финалы в «Артеке» и суперфинал на Красной площади.

Конкурс проходит под патронатом Министерства просвещения и с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Прием заявок на Международный конкурс «Живая классика» 2019 уже стартовал на сайте проекта https://youngreaders.ru Регистрация участников продлится до 25 января.