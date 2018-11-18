2018-11-18T01:52:56+03:00
Звезды

«Заячий стон» расскажет в Твери «О театре» с юмором

Спектакль пройдет в ТЮЗе
Ирина ТАРАСОВА
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Четыре молодых актёра театра «Ленком» представят интеллектуальный юмор «на грани»Четыре молодых актёра театра «Ленком» представят интеллектуальный юмор «на грани»
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18 ноября в тверском ТЮЗе пройдет спектакль «зависимого театрального проекта» «Заячий стон» - «О театре». Именнг с этой поставноке начнется новый проект «ТЮЗ. Москва. Транзит», который реализуется совместно со столичным проектом «Театр. Малые формы». Сутьпроекта в простом: дать возможность зрителю увидеть отличные спектакли в своем городе и по разумной цене.

Коротко о проекте. «Заячий стон» - это четыре молодых актёров театра «Ленком», которая представляет интеллектуальный юмор «на грани». В ироничной манере, с элементами неожиданности и полного абсурда они покажут спектакль-лекцию про современный и не очень театр.

«Постановка подготовлена для тех, кто любит театр и хочет, наконец, разобраться: быть или не быть, Отелло или Яго, Тузенбах или Соленый? Актеры знают, когда «оно» выстрелит, кто рвёт струну, на чём разбогател Йорик и как сэкономить при покупке вишневого сада», - говорят организаторы.

В главных ролях: Максим Амельченко, Виталий Боровик, Алексей Поляков, Кирилл Петров.

18 ноября, начало в 17.00.

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