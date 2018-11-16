Уличные продавцы в Твери продолжают торговать без необходимых документов

СЕГОДНЯ 16:13 2018-11-16T16:13:40+03:00

Проверку не прошли две точки в двух районах города

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В Твери на этой неделе проверили уличных продавцов. Проверку проводили сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля регионального управления Россельхознадзора.

В Центральном и Заволжском районах были выявлены случаи продажи овощей и фруктов без необходимых сопроводительных документов. Продавцы не смогли подтвердить качество растительной продукции и ее безопасность.

Торговали нарушители в нестационарных торговых точках.

Как сообщает пресс-служба управления, недобросовестные продавцы были привлечены к административной ответственности.

Жителям Тверской области не рекомендуют покупать фрукты и овощи в несанкционированных торговых точках. Зачастую продавцы не могут гарантировать качество и безопасность своей продукции.