Уличные продавцы в Твери продолжают торговать без необходимых документов
В Твери на этой неделе проверили уличных продавцов. Проверку проводили сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля регионального управления Россельхознадзора.
В Центральном и Заволжском районах были выявлены случаи продажи овощей и фруктов без необходимых сопроводительных документов. Продавцы не смогли подтвердить качество растительной продукции и ее безопасность.
Торговали нарушители в нестационарных торговых точках.
Как сообщает пресс-служба управления, недобросовестные продавцы были привлечены к административной ответственности.
Жителям Тверской области не рекомендуют покупать фрукты и овощи в несанкционированных торговых точках. Зачастую продавцы не могут гарантировать качество и безопасность своей продукции.