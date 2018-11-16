Премьера Тверского театра драмы «Пушкин. Евгений Онегин» удивит оригинальностью
И снова театральная Тверь замерла накануне премьеры, да еще какой премьеры!
14, 15 и 16 декабря на большой сцене Тверского театра драмы представят спектакль «Пушкин. Евгений Онегин» в постановке заслуженного деятеля искусств РФ Валерия Персикова.
Уже в анонсе спектакля раскрываются детали, которые представляют и роман, и саму постановку с любопытной стороны.
Например, как сообщает руководитель литературно-драматургической части Вероника Калинина, Александр Сергеевич Пушкин работал над своим самым знаменитым и загадочным романом «Евгений Онегин» более 7 лет, и затем резюмировал этот период как «подвиг».
Что касается дня сегодняшнего, то современные литераторы продолжают искать в произведении новые смыслы и подтексты, в частности, размышляя над автобиографичностью строк автора и исключённой им, девятой главой романа.
Что ждет зрителей тверской постановки? Об этом можно сказать уже сейчас: оригинальный жанр «музыкально-драматическая фантазия», совместная инсценировка и проработанная концепция постановки. Так, в будущем спектакле строки Пушкина сольются с музыкой Чайковского, Прокофьева, романсами на стихи поэта и даже русским фольклором.
В спектакле «Пушкин. Евгений Онегин» заняты народные артисты России Ирина Андрианова и Константин Юченков, заслуженные артисты России Валентина Мартьянова, Залим Мирзоев, Валентин Кулагин. Центральные образы постановки воплотят артисты Никита Берёзкин, Тарас Кузьмин, Виктория Козлова, Геннадий Бабинов, Яна Голубева, Алексей Майский и другие.