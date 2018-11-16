2018-11-16T15:13:36+03:00
Звезды

Премьера Тверского театра драмы «Пушкин. Евгений Онегин» удивит оригинальностью

В будущем спектакле строки Пушкина сольются с музыкой Чайковского, Прокофьева, романсами на стихи поэта и даже русским фольклором
Ирина ТАРАСОВА
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В анонсе спектакля раскрываются детали, которые представляют и роман, и саму постановку с любопытной стороныВ анонсе спектакля раскрываются детали, которые представляют и роман, и саму постановку с любопытной стороны
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И снова театральная Тверь замерла накануне премьеры, да еще какой премьеры!

14, 15 и 16 декабря на большой сцене Тверского театра драмы представят спектакль «Пушкин. Евгений Онегин» в постановке заслуженного деятеля искусств РФ Валерия Персикова.

Уже в анонсе спектакля раскрываются детали, которые представляют и роман, и саму постановку с любопытной стороны.

Например, как сообщает руководитель литературно-драматургической части Вероника Калинина, Александр Сергеевич Пушкин работал над своим самым знаменитым и загадочным романом «Евгений Онегин» более 7 лет, и затем резюмировал этот период как «подвиг».

Что касается дня сегодняшнего, то современные литераторы продолжают искать в произведении новые смыслы и подтексты, в частности, размышляя над автобиографичностью строк автора и исключённой им, девятой главой романа.

Что ждет зрителей тверской постановки? Об этом можно сказать уже сейчас: оригинальный жанр «музыкально-драматическая фантазия», совместная инсценировка и проработанная концепция постановки. Так, в будущем спектакле строки Пушкина сольются с музыкой Чайковского, Прокофьева, романсами на стихи поэта и даже русским фольклором.

В спектакле «Пушкин. Евгений Онегин» заняты народные артисты России Ирина Андрианова и Константин Юченков, заслуженные артисты России Валентина Мартьянова, Залим Мирзоев, Валентин Кулагин. Центральные образы постановки воплотят артисты Никита Берёзкин, Тарас Кузьмин, Виктория Козлова, Геннадий Бабинов, Яна Голубева, Алексей Майский и другие.

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