Проекты в сфере виртуальной реальности и робототехнике будут представлены на фестивале "NAUKA 0+" в Твери

СЕГОДНЯ 11:30 2018-11-16T11:30:28+03:00

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В Твери вновь пройдет всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+. Мероприятие состоится на базе гимназии №10 (Вагжанова, 2) и детского технопарка 17 ноября.

Фестиваль будет идти с 10:00 до 15:00. Вход на него свободный.

Участвовать в мероприятии будут учащиеся школ, колледжей и высших учебных заведений Тверской области. Они представят свои технические разработки в области робототехники, дополненной или виртуальной реальности, программирования, научного и технического творчества.

В областном правительстве сообщили, что гости фестиваля смогут попробовать решить сложные задачи, узнать новое о робототехнике, увидеть в работе 3D-принтеры, квадрокоптеры, инновационные технологии виртуальной реальности и многое другое.

В рамках фестиваля пройдет научно-техническая выставка, соревнования среди школьников по компьютерным технологиям, конкурс «Мой дом будущего, а аткже упражнения по ментальной арифметике и скорочтению, квесты и розыгрыши призов.

Мероприятие организовано Министерством просвещения РФ при поддержке Правительства Тверской области.