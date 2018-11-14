2018-11-14T18:44:58+03:00
Общество

Условный срок получил водитель, который стал виновником смертельного ДТП в Тверской области

Житель Конаковского района сел за руль без прав
Виктория ЖУКОВА
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В аварии погиб несовершеннолетний пассажир легковушкиВ аварии погиб несовершеннолетний пассажир легковушкиФото: Яна ЛИСИНА
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В Тверской области осудили мужчину, который устроил смертельное ДТП. Авария произошла ночью 25 июля. Мужчина из Конаковского района, не имеющий прав соответствующей категории, сел за руль автомобиля "ВАЗ-21093". Водитель не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине "КАМАЗ-4528М".

В аварии погиб несовершеннолетний пассажир легковушки. Он был не пристегнут ремнем безопасности.

Как сообщают в пресс-службе Конаковского городского суда, водитель ВАЗа полностью признал свою вину. Мужчина получил полтора года условного лишения свободы. Также он не должен два года управлять автомобилем.

Кроме того, обвиняемый должен выплатить 369 787 рублей отцу погибшего, а в счёт компенсации морального вреда еще 500 000 рублей.

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