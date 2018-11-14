Условный срок получил водитель, который стал виновником смертельного ДТП в Тверской области

СЕГОДНЯ 18:44 2018-11-14T18:44:58+03:00

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В Тверской области осудили мужчину, который устроил смертельное ДТП. Авария произошла ночью 25 июля. Мужчина из Конаковского района, не имеющий прав соответствующей категории, сел за руль автомобиля "ВАЗ-21093". Водитель не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине "КАМАЗ-4528М".

В аварии погиб несовершеннолетний пассажир легковушки. Он был не пристегнут ремнем безопасности.

Как сообщают в пресс-службе Конаковского городского суда, водитель ВАЗа полностью признал свою вину. Мужчина получил полтора года условного лишения свободы. Также он не должен два года управлять автомобилем.

Кроме того, обвиняемый должен выплатить 369 787 рублей отцу погибшего, а в счёт компенсации морального вреда еще 500 000 рублей.