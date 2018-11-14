Новобранцы из Тверской области направлены на военную службу в Президентский полк

СЕГОДНЯ 18:12 2018-11-14T18:12:47+03:00

Еще 11 парней поехали в батальон почетного караула

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Из Твери 14 ноября новобранцы отправились на военную службу в Президентский полк Службы коменданта Московского Кремля ФСО России. Торжественная церемония отправки состоялась у сборного пункта Военного комиссариата Тверской области.

Служить поехали более 20 молодых людей. 10 из них в Президентский полк, а еще 11 парней из Тверской области поехали в отдельный батальон почетного караула Управления военного коменданта Москвы.

Уже в декабре призывников из Тверской области ждет торжественная церемония принятия присяги, на которую приглашены их родители и близкие.