После стрельбы в поселке суд запретил жителю Тверской области пользоваться оружием

СЕГОДНЯ 16:18 2018-11-14T16:18:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининском районном суде Тверской области была рассмотрена жалоба по делу об административном правонарушении.

Заявителя ранее привлекли к административной ответственности за стрельбу из огнестрельного оружия в черте населенного пункта. По решению суда у него изъяли охотничье ружьё и боеприпасы, а также ему запретили использовать и хранить оружие в течение полутора лет.

В пресс-службе суда сообщили, что мужчина решил обжаловать постановление суда. В свое оправдание он сказал, что применил оружие для защиты своей семьи, когда на них напала собака.

Но после судебного разбирательства доводы заявителя были опровергнуты, а решение суда осталось без изменения.