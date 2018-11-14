2018-11-14T16:18:51+03:00
Общество

После стрельбы в поселке суд запретил жителю Тверской области пользоваться оружием

Мужчина с помощью ружья отгонял собак
Виктория ЖУКОВА
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Решение суда осталось без изменений Фото: архив "КП"Решение суда осталось без изменений Фото: архив "КП"
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В Калининском районном суде Тверской области была рассмотрена жалоба по делу об административном правонарушении.

Заявителя ранее привлекли к административной ответственности за стрельбу из огнестрельного оружия в черте населенного пункта. По решению суда у него изъяли охотничье ружьё и боеприпасы, а также ему запретили использовать и хранить оружие в течение полутора лет.

В пресс-службе суда сообщили, что мужчина решил обжаловать постановление суда. В свое оправдание он сказал, что применил оружие для защиты своей семьи, когда на них напала собака.

Но после судебного разбирательства доводы заявителя были опровергнуты, а решение суда осталось без изменения.

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