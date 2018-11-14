Школьница скончалась в одной из больниц Твери
Подробности случившегося устанавливают следователи СК
Проводится и ряд других необходимых мероприятийФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Твери в одной из больниц скончалась 15-летняя девочка. Произошло это 10 ноября. Подросток поступил к медикам с признаками сильного отравления.
По данному факту проводится доследственная проверка.
Как сообщают в СУ СК РФ по Тверской области, следователи устанавливают причины и обстоятельства смерти несовершеннолетней. Также сотрудники правоохранительных органов изучают круг общения погибшей: опрашивают ее родственников, знакомых и одноклассников. Проводится и ряд других необходимых мероприятий.
Рассматриваются все версии случившегося.