Школьница скончалась в одной из больниц Твери

СЕГОДНЯ 15:37 2018-11-14T15:37:31+03:00

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В Твери в одной из больниц скончалась 15-летняя девочка. Произошло это 10 ноября. Подросток поступил к медикам с признаками сильного отравления.

По данному факту проводится доследственная проверка.

Как сообщают в СУ СК РФ по Тверской области, следователи устанавливают причины и обстоятельства смерти несовершеннолетней. Также сотрудники правоохранительных органов изучают круг общения погибшей: опрашивают ее родственников, знакомых и одноклассников. Проводится и ряд других необходимых мероприятий.

Рассматриваются все версии случившегося.