Двух браконьеров задержали в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:44 2018-11-14T13:44:16+03:00

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В Тверской области государственный инспектор сообщил полицейским, что в лесу в двух километрах от деревни Сергино убили лося. На останках зверя были обнаружены следы огнестрельных ранений.

Недалеко от места происшествия оперативники обнаружили и изъяли мясо отстреленного животного, охотничье ружьё, а также разделочные ножи и топор.

-В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка задержали 43-летнего жителя Московской области и 36-летнего жителя Конакова, - сообщают в УМВД России по Тверской области.

У мужчин не было необходимого разрешения на охоту. Ущерб от их действий составил более 120 тысяч рублей.

В отделе полиции мужчины дали признательные показания.