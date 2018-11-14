В декабре в Тверскую область запустят дополнительные "Ласточки"

СЕГОДНЯ 11:22 2018-11-14T11:24:05+03:00

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В Тверскую область будет ходить еще одна «Ласточка». Дополнительный скоростной поезд будет курсировать между Москвой и Конаково с 9 декабря по выходным.

Отправляться «Ласточка» будет как в субботу, так и в воскресенье из Москвы в 14:32. Прибытие в Конаково уже в 16:18. Обратно электричка поедет вечером – в 16:30, прибытие на Ленинградский вокзал – в 18:22.

Запланированы дополнительные остановки на платформах Донховка и Путепроводная.

В Московско-Тверской пригородной пассажирской компании напоминают, что новая «Ласточка» будет вторым скоростным поездом, который курсирует между Москвой и Конаково. Первый поезд был запущен в декабре 2017 года.