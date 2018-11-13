Пожилая женщина получила травмы в одной из маршруток в Твери

СЕГОДНЯ 10:45 2018-11-13T10:45:08+03:00

Потерпевшая сама обратилась в больницу Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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В понедельник, 12 ноября, в Твери на проспекте Чайковского в районе дома №17, произошла авария, в результате которой пострадала 61-летняя женщина. Авария случилась около 16:50.

Дорожные полицейские рассказывают, что неустановленный водитель маршрутного такси №2 с госномером 798, двигаясь про по проспекту Чайковского резко нажал на тормоз, в результате чего упала 61-летняя пассажирка маршрутки.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в потерпевшая самостоятельно обратилась за помощью к врачам.