Юные жители Терской области могут принять участие в творческом конкурсе "МЧС России глазами детей!"

СЕГОДНЯ 18:43 2018-11-12T18:43:10+03:00

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В Тверской области спасатели организовали детский творческий конкурс «МЧС России глазами детей!». Участвовать в нем могут дети и подростки до 18 лет. Работы будут оцениваться в разных возрастных категориях.

- Работы могут представлять собой рисунки, макеты, образцы прикладного творчества или даже художественной вышивки. В каждой работе должна быть творческая составляющая. Участников, которые скопировали образцы работ и рисунков из Интернет-ресурсов, жюри рассматривать не будет, - сообщили в пресс-службе УМЧС России по Тверской области.

Конкурс будет проходить в два тура. Муниципальный этап будет длиться до 21 ноября. Второй тур – региональный, пройдет с 21 ноября по 10 декабря.

Ознакомиться с номинациями конкурса и правилами участия можно на сайте регионального УМЧС России.