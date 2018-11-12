2018-11-12T18:43:10+03:00
Общество

Юные жители Терской области могут принять участие в творческом конкурсе "МЧС России глазами детей!"

Победители получат призы
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Победители получат призы Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиПобедители получат призы Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
Изменить размер текста:

В Тверской области спасатели организовали детский творческий конкурс «МЧС России глазами детей!». Участвовать в нем могут дети и подростки до 18 лет. Работы будут оцениваться в разных возрастных категориях.

- Работы могут представлять собой рисунки, макеты, образцы прикладного творчества или даже художественной вышивки. В каждой работе должна быть творческая составляющая. Участников, которые скопировали образцы работ и рисунков из Интернет-ресурсов, жюри рассматривать не будет, - сообщили в пресс-службе УМЧС России по Тверской области.

Конкурс будет проходить в два тура. Муниципальный этап будет длиться до 21 ноября. Второй тур – региональный, пройдет с 21 ноября по 10 декабря.

Ознакомиться с номинациями конкурса и правилами участия можно на сайте регионального УМЧС России.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волонтеров для помощи в подключении цифрового ТВ в Тверской области можно вызвать по телефону
105 жителей Тверской области пожаловались на шум
Гриппа в Тверской области по-прежнему нет
254 спортсмена и тренера Тверской области получат денежное вознаграждение
Всероссийская акция "Сообщи, где торгуют смертью!" стартовала в Тверской области
В Тверской области задержали мужчину, находившегося в Федеральном розыске
В Твери мужчине вынесли приговор за попытку сбыта наркотиков
Водитель вылетел в кювет и скрылся с места аварии в Тверской области
Сильный ветер ожидается в Тверской области
53-летний житель Твери заплатит 210 тысяч рублей за фальшивые золотые монеты
В Тверской области началась «Декада белой трости»
В Тверской области установили закладной камень на месте будущего Ржевского мемориала советскому солдату
Водитель "Ягуара" сбил несовершеннолетнюю девочку в Тверской области