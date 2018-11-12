Юные жители Терской области могут принять участие в творческом конкурсе "МЧС России глазами детей!"
В Тверской области спасатели организовали детский творческий конкурс «МЧС России глазами детей!». Участвовать в нем могут дети и подростки до 18 лет. Работы будут оцениваться в разных возрастных категориях.
- Работы могут представлять собой рисунки, макеты, образцы прикладного творчества или даже художественной вышивки. В каждой работе должна быть творческая составляющая. Участников, которые скопировали образцы работ и рисунков из Интернет-ресурсов, жюри рассматривать не будет, - сообщили в пресс-службе УМЧС России по Тверской области.
Конкурс будет проходить в два тура. Муниципальный этап будет длиться до 21 ноября. Второй тур – региональный, пройдет с 21 ноября по 10 декабря.
Ознакомиться с номинациями конкурса и правилами участия можно на сайте регионального УМЧС России.