Гриппа в Тверской области по-прежнему нет

СЕГОДНЯ 18:09 2018-11-12T18:10:00+03:00

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В Тверской области специалисты подвели итоги еженедельного мониторинга по заболеваемости ОРВИ и гриппом. На 45 календарной неделе случаев заболевания гриппом зарегистрировано не было.

ОРВИ было диагностировано у шести тысяч жителей региона. Число заболевших даже ниже уровня заболеваемости предыдущей недели на 20 %. А также ниже недельного расчетного эпидемического порога по всем возрастным категориям.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщают, что в области продолжается прививочная кампания против гриппа. Прививку сделали около 40% жителей области, в том числе 123 тысячи детей.

Напомним, что вакцинация преимущественно проводится за счёт средств федерального бюджета.