2018-11-09T17:10:40+03:00
Общество

Днем из Тверского ТЮЗа эвакуировали персонал и посетителей

Поступило сообщение о подозрительной сумке, однако угроза не подтвердилась
Виктория ЖУКОВА
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ТЮЗ уже работает в обычном режимеТЮЗ уже работает в обычном режимеФото: Виктория ЖУКОВА
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В Твери спасатели эвакуировали персонал и гостей театра юного зрителя. Сегодня, 9 ноября, днем посетители обнаружили в фойе неизвестный рюкзак. На площадь Ленина оперативно прибыли сотрудники экстренных служб: спасатели, саперы, кинологи и полицейские.

Эвакуация произошла за полчаса до начала спектакля "Карлик Нос".

Осмотрев помещение, спасатели угрозу не подтвердили. К 14:00 всех уже запустили обратно в здание. Оцепление также было снято.

ТЮЗ уже работает в обычном режиме. Только спектакль "Карлик Нос" начался с небольшим опозданием.

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