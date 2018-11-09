Днем из Тверского ТЮЗа эвакуировали персонал и посетителей
Поступило сообщение о подозрительной сумке, однако угроза не подтвердилась
ТЮЗ уже работает в обычном режимеФото: Виктория ЖУКОВА
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В Твери спасатели эвакуировали персонал и гостей театра юного зрителя. Сегодня, 9 ноября, днем посетители обнаружили в фойе неизвестный рюкзак. На площадь Ленина оперативно прибыли сотрудники экстренных служб: спасатели, саперы, кинологи и полицейские.
Эвакуация произошла за полчаса до начала спектакля "Карлик Нос".
Осмотрев помещение, спасатели угрозу не подтвердили. К 14:00 всех уже запустили обратно в здание. Оцепление также было снято.
ТЮЗ уже работает в обычном режиме. Только спектакль "Карлик Нос" начался с небольшим опозданием.