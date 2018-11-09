Днем из Тверского ТЮЗа эвакуировали персонал и посетителей

СЕГОДНЯ 17:10 2018-11-09T17:10:40+03:00

ТЮЗ уже работает в обычном режиме Фото: Виктория ЖУКОВА

Поступило сообщение о подозрительной сумке, однако угроза не подтвердилась

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В Твери спасатели эвакуировали персонал и гостей театра юного зрителя. Сегодня, 9 ноября, днем посетители обнаружили в фойе неизвестный рюкзак. На площадь Ленина оперативно прибыли сотрудники экстренных служб: спасатели, саперы, кинологи и полицейские.

Эвакуация произошла за полчаса до начала спектакля "Карлик Нос".

Осмотрев помещение, спасатели угрозу не подтвердили. К 14:00 всех уже запустили обратно в здание. Оцепление также было снято.

ТЮЗ уже работает в обычном режиме. Только спектакль "Карлик Нос" начался с небольшим опозданием.