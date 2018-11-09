Из-за лишних разговоров автомобилист попал в аварию на трассе М-11 в Тверской области
В ДТП пострадала его пассажирка
В аварии пострадала женщина Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В четверг, 8 ноября, на 270 км трассы М-11, проходящей через Спировский район Тверской области, произошла авария с пострадавшей. Дорожное происшествие случилось около 08:00.
Известно, что 33-летний водитель автомобиля "Citroen C5" не справился с управлением и врезался в попутно движущийся фургон "Iveco Daily".
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате ДТП в больницу была доставлена 31-летняя пассажирка легковушки. Кстати, полицейским мужчина пояснил, что потерял управление над автомобилем из-за разговоров за рулем.