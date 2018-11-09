2018-11-09T09:27:30+03:00
Происшествия

Из-за лишних разговоров автомобилист попал в аварию на трассе М-11 в Тверской области

В ДТП пострадала его пассажирка
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
В аварии пострадала женщина Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиВ аварии пострадала женщина Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
Изменить размер текста:

В четверг, 8 ноября, на 270 км трассы М-11, проходящей через Спировский район Тверской области, произошла авария с пострадавшей. Дорожное происшествие случилось около 08:00.

Известно, что 33-летний водитель автомобиля "Citroen C5" не справился с управлением и врезался в попутно движущийся фургон "Iveco Daily".

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате ДТП в больницу была доставлена 31-летняя пассажирка легковушки. Кстати, полицейским мужчина пояснил, что потерял управление над автомобилем из-за разговоров за рулем.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Для одной из больниц в Тверской области приобретут новый автомобиль "скорой" и медоборудование
В Тверской области воры украли 259 микроволновых печей
На маршрутках в Твери появилась социальная реклама о бережном отношении к бездомным животным
В Тверской области студенты колледжа угнали автомобиль
Из магазинов электротехники в Твери похитили товары на 840 тысяч рублей
В реанимации находится пассажир вертолета Ми-8, который совершил жесткую посадку в Тверской области
Мужчина до смерти забил свою сожительницу в Тверской области за неопрятный вид
На теплосетях по улице Дмитрия Донского в Твери устраняют дефект
63-летняя женщина ударилась при резком торможении маршрутки в Твери
Несовершеннолетняя девочка пострадала из-за резкого торможения маршрутки в Твери
Средняя зарплата в Тверской области в этом году стала больше на 10%
Ребенок и четверо взрослых получили травмы во время аварии в Тверской области
Завершен ремонт дороги от трассы М-10 к Иваньковскому водохранилищу в Тверской области
Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+ вновь пройдет в Твери
Праздник "Кузьминки" отметят в Тверской области
Запуск цифрового телевидения в Тверской области пройдет при участии звезд и высоких гостей из столицы
Шесть гранат обезвредили специалисты в Твери
Уголовное дело возбудили после того, как молодая пара из Твери убила котёнка
По факту аварийной посадки вертолета в Тверской области возбуждено уголовное дело
Танцоры из Тверской области триумфально выступили на турнире в Москве
Весь город в Тверской области остался без воды
106 человек спасали экипаж разбившегося вертолета Ми-8 в Тверской области
Погиб один из членов экипажа разбившегося вертолёта в Тверской области
Транспортная прокуратура проводит проверку по факту падения вертолёта в Тверской области
Пенсионерка из Твери перевела телефонному мошеннику 20 тысяч рублей
Спасатели пока не могут пробиться к месту падения вертолета в Тверской области
В Тверской области водители ездят по разрушающемся деревянным мостам