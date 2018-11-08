Весь город в Тверской области остался без воды

СЕГОДНЯ 17:02 2018-11-08T17:03:51+03:00

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В Бежецке Тверской области сегодня, 8 ноября, днем отключено центральное водоснабжение. Связано это с аварией, которая произошла на участке водопроводных сетей на улице Нечаева.

Коммунальщики еще утром преступили к ремонтным работам на данном участке.

Предварительные сроки восстановления работы центрального водоснабжения не сообщаются. Специалисты планировали заменить часть труб.

На время проведения работ во всем городе отключили воду. Об этом сообщает местный информационный портал, ссылаясь на "Водоканал".