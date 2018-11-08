В Тверской области водители ездят по разрушающемся деревянным мостам
Прокуратура в судебном порядке обязала администрацию Весьегонска Тверской области отремонтировать деревянные мосты, которые проходят через одноименный город.
Во время проверки было установлено, что на участке автодороги на пересечении улиц Есенина и Тверская, а также Советская и Пролетарская, автомобили с трудом передвигаются по деревянным мостам. Строения пришли в неудовлетворительное состояние. С целью устранения выявленных нарушений прокуратура направила в администрацию Весьегонска требование привести проезжую часть в надлежащий вид. Служители Фемиды удовлетворили распоряжение ведомства.
Как сообщает прокуратура Тверской области, представители ведомства следят за ходом устранения нарушений.