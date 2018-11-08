В Тверской области водители ездят по разрушающемся деревянным мостам

СЕГОДНЯ 14:35 2018-11-08T14:35:31+03:00

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Прокуратура в судебном порядке обязала администрацию Весьегонска Тверской области отремонтировать деревянные мосты, которые проходят через одноименный город.

Во время проверки было установлено, что на участке автодороги на пересечении улиц Есенина и Тверская, а также Советская и Пролетарская, автомобили с трудом передвигаются по деревянным мостам. Строения пришли в неудовлетворительное состояние. С целью устранения выявленных нарушений прокуратура направила в администрацию Весьегонска требование привести проезжую часть в надлежащий вид. Служители Фемиды удовлетворили распоряжение ведомства.

Как сообщает прокуратура Тверской области, представители ведомства следят за ходом устранения нарушений.