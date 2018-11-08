2018-11-08T12:13:17+03:00
Общество

Тверские полицейские вспомнили погибших товарищей

8 ноября - День памяти сотрудников МВД
Альберт БОЙКОВ
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В конце траурного мероприятия собравшиеся возложили цветы к памятникуВ конце траурного мероприятия собравшиеся возложили цветы к памятникуФото: Альберт БОЙКОВ
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8 ноября в России - День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей или военной службы сотрудников органов внутренних дел РФ и военнослужащих внутренних войск МВД РФ. Ранним утром возле здания областного управления МВД прошла траурная церемония, на которой вспоминали павших бойцов. С 1941 года при исполнении служебного долга погибли 194 сотрудника органов внутренних дел региона.

- Сегодня мы скорбим о потере наших коллег, друзей и близких. Они погибли самоотверженно исполняя свой долг. Мы отдаем дань памяти тем, кто ушел из жизни молодым, - заявил начальник управления МВД РФ по Тверской области генерал-майор Владимир Андреев.

В памятный день на площадь мира пришли не только ветераны и сотрудники МВД, но и СОБРовцы и ОМОНовцы. В настоящее время структуры подчиняются Росгвардии, но еще будучи в составе МВД, подразделения воевали и теряли на поле боя своих товарищей.

После завершения официальной части собравшиеся отправились на Аллею памяти на кладбище в Дмитрово-Черкассах.

Церемонию посетил и глава Тверской области Фото: Альберт БОЙКОВ

Церемонию посетил и глава Тверской областиФото: Альберт БОЙКОВ

Перед возложением цветов прошла небольшая тренировка Фото: Альберт БОЙКОВ

Перед возложением цветов прошла небольшая тренировкаФото: Альберт БОЙКОВ

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