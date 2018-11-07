2018-11-07T16:35:22+03:00
Звезды

Тверской ТЮЗ представил премьеру - зимнюю сказку "Снеговик"

Спектакль рассказывает о том, какие бывают желания, и как следует правильно относиться к жизни
Ирина ТАРАСОВА
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Зимняя история о смысле, о мечте, она несет в себе понимание того, какими бывают желания. Фото: Анастасия Чистякова, ТЮЗЗимняя история о смысле, о мечте, она несет в себе понимание того, какими бывают желания. Фото: Анастасия Чистякова, ТЮЗ
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Новый год еще не скоро, но только не для Тверского ТЮЗА.

7 ноября Театр юного зрителя на камерной сцене представил премьеру - спектакль «Снеговик» инсценировки Александра Романова по сказке Ганса-Христиана Андерсена.

Режиссёр-постановщик и автор инсценировки – заслуженный артист России Александр Борисович Романов, известный тверскому зрителю не только своими яркими актерскими работами на сцене ТЮЗа, но и спектаклями, поставленными в качестве режиссёра, – «Загадка Курочки Рябы», «Ожидание», «Преступление и наказание».

- В преддверии наступающей зимы и новогодних праздников зрители смогут увидеть трогательную зимнюю историю с глубоким смыслом, наполненную яркими диалогами и размышлениями. История, подобная медленно падающей снежинке, - простая снаружи, но глубокая внутри. С одной стороны – наивный, полный чистых эмоций снеговик, с другой – матёрый пёс, знающий о жизни всё, - рассказывают в ТЮЗе.

Зимняя история о смысле, о мечте, она несет в себе понимание того, какими бывают желания, и как следует правильно относиться к жизни.

И у первых зрителей желания уже сбылись. Фото: Анастасия Чистякова, ТЮЗ

И у первых зрителей желания уже сбылись. Фото: Анастасия Чистякова, ТЮЗ

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