Прокуратура обнаружила нарушения безопасности пассажирских перевозок в Тверской области

СЕГОДНЯ 15:21 2018-11-07T15:21:33+03:00

Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования и устранение нарушений на контроле в прокуратуре района Фото: Андрей КОПАЛОВ

Водители не проходили обязательные осмотры и ездили без тахографов

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В Тверской области прокуратура выявила нарушения безопасности пассажирских перевозок. Проверялась работа муниципального предприятия Оленинского района.

Установлено, что с водителями автобусов этого транспортного предприятия не проводятся предрейсовые и специальные инструктажи, а один из водителей не прошел ежегодные обязательные 20-часовые занятия. Также отсутствуют медицинские заключения о результатах обязательных периодических медицинских осмотров водителей автобусов. Выявлены нарушения в части заполнения путевых листов.

Кроме того, в нарушение федерального законодательства и приказов Минтранса России, автобусы, которые выходят на пригородные регулярные рейсы, не оснащены тахографами.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, постановлением ОГИБДД МО МВД России руководитель предприятия привлечен к административной ответственности и должен выплатить 10 тысяч рублей штрафа.

Также прокурор района в Оленинский районный суд направил исковое заявление об устранении всех нарушений.