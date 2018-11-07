2018-11-07T15:21:33+03:00
Общество

Прокуратура обнаружила нарушения безопасности пассажирских перевозок в Тверской области

Водители не проходили обязательные осмотры и ездили без тахографов
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования и устранение нарушений на контроле в прокуратуре районаРезультаты рассмотрения актов прокурорского реагирования и устранение нарушений на контроле в прокуратуре районаФото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

В Тверской области прокуратура выявила нарушения безопасности пассажирских перевозок. Проверялась работа муниципального предприятия Оленинского района.

Установлено, что с водителями автобусов этого транспортного предприятия не проводятся предрейсовые и специальные инструктажи, а один из водителей не прошел ежегодные обязательные 20-часовые занятия. Также отсутствуют медицинские заключения о результатах обязательных периодических медицинских осмотров водителей автобусов. Выявлены нарушения в части заполнения путевых листов.

Кроме того, в нарушение федерального законодательства и приказов Минтранса России, автобусы, которые выходят на пригородные регулярные рейсы, не оснащены тахографами.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, постановлением ОГИБДД МО МВД России руководитель предприятия привлечен к административной ответственности и должен выплатить 10 тысяч рублей штрафа.

Также прокурор района в Оленинский районный суд направил исковое заявление об устранении всех нарушений.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во всех налоговых инспекциях Тверской области пройдут "Дни открытых дверей"
Конкурса на разработку концепции развития парка Текстильщиков в Твери продлили до декабря
В Твери мужчина пытался угнать автомобиль у пенсионера
Двух браконьеров будут судить в Тверской области
Уроженка Твери получила 11 лет лишения свободы за наркопреступление
Хулиганы расстреляли четыре камеры на дорогах в Тверской области
Участников парада 1941 года вспомнили в Твери
Пожарные помогли семье, автомобиль которой сломался на трассе М-9 в Тверской области
Тверской ТЮЗ представил премьеру - зимнюю сказку "Снеговик"
150 тысяч рублей штрафа заплатит банк в Твери за рекламу с мелким шрифтом
Следователи СК выясняют обстоятельства гибели мужчины и женщины при пожаре в Тверской области
После столкновения легковушка сбила пешехода в Твери
Выставка уникальных предметов XIV–XV веков открылась в Твери
Главарь банды "черных риелторов" покончил с собой в камере следственного изолятора в Твери
Зима близко. Пора покупать шубу!
Женщина вышла из автомобиля на ходу в Тверской области
По вине пьяного водителя пострадали два человека в Тверской области