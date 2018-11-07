Прокуратура обнаружила нарушения безопасности пассажирских перевозок в Тверской области
В Тверской области прокуратура выявила нарушения безопасности пассажирских перевозок. Проверялась работа муниципального предприятия Оленинского района.
Установлено, что с водителями автобусов этого транспортного предприятия не проводятся предрейсовые и специальные инструктажи, а один из водителей не прошел ежегодные обязательные 20-часовые занятия. Также отсутствуют медицинские заключения о результатах обязательных периодических медицинских осмотров водителей автобусов. Выявлены нарушения в части заполнения путевых листов.
Кроме того, в нарушение федерального законодательства и приказов Минтранса России, автобусы, которые выходят на пригородные регулярные рейсы, не оснащены тахографами.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, постановлением ОГИБДД МО МВД России руководитель предприятия привлечен к административной ответственности и должен выплатить 10 тысяч рублей штрафа.
Также прокурор района в Оленинский районный суд направил исковое заявление об устранении всех нарушений.